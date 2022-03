Die Stadt erblühen lassen

Der Frühling ist da, die ersten Knospen zeigen sich an den Bäumen und Sträuchern – wer selbst für etwas mehr Farbe im eigenen Garten oder auf den Feldern sorgen möchte, kann ab jetzt bei der Stadtverwaltung am Empfang kostenlose Samenpäckchen abholen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Biodiversitätsinitiative des Rhein-Neckar-Kreises hat mehreren Kommunen jeweils 100 kleine Päckchen mit Wildblumensamen zur Verfügung gestellt, diese können die Bürger ab sofort am Empfang des Rathauses abholen. Sie enthalten Samen für einen Schmetterlings- und Wildbienensaum, die einfach über die Erde ausgestreut und leicht festgedrückt werden können. Dadurch entsteht innerhalb von drei bis fünf Wochen eine biodiverse Grünfläche mit einer gebietsheimischen Blühmischung, die vielen Bienen, Schmetterlingen und weiteren Insekten Nahrung bietet, heißt es in der Meldung weiter.

Die Biodiversitätsinitiative will die heimische Artenvielfalt auf kommunaler Ebene fördern sowie dem Artensterben und dem Klimawandel entgegenzuwirken, um die Umwelt zu schützen. Um die Artenvielfalt bei sich zu Hause zu fördern, können die Bürger beispielsweise auch Nistkästen anbringen, eine Vogeltränke installieren oder ein Insektenhotel aufstellen, teilt der Kreis mit. zg

