Die Stadtkultur stärken

Der direkte Dialog mit Vereinen und Institutionen im Wahlkreis ist für den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm enorm wichtig. Daher lud der Parlamentarier Vertreter des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) zu einem Gespräch in das neu eröffnete Wahlkreisbüro ein. Sturm begrüßte zu dem Gespräch den Vorsitzenden des HMV Richard Damian sowie Geschäftsführerin Birgit Rechlin, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu Beginn berichteten Damian und Rechlin über die Struktur und die Arbeit des HMV. Ein zentraler Auftrag des Marketing-Vereins sei es, Unternehmen und Gewerbetreibende in Hockenheim zu vernetzen. Der Verein fördere in unterschiedlichen Bereichen den Dialog und die Kooperation zwischen den Gewerbetreibenden in Hockenheim.

Synergieeffekte nutzen

„Durch Vernetzung, Kooperation und eine gemeinsame Vermarktung können Projekte realisiert werden, die einzeln nicht möglich gewesen wären. So können Synergieeffekte wirklich genutzt und ein Mehrwert geschaffen werden“, erklärte Damian. Ein gelungenes Beispiel hierfür sei die vom HMV herausgegebene Rennstadtkarte, mit der bei vielen Einzelhändlern in Hockenheim eingekauft werden könne.

Für den HMV sei es aber auch ein wichtiges Anliegen, mit weiteren Institutionen in der Stadt wie den Schulen und den Kirchen sowie den Vereinen zu kooperieren. Geschäftsführerin Rechlin berichtete Sturm, der im Landtag Mitglied des Bildungsausschusses und zudem kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, von den vielfältigen Projekten mit Hockenheimer Schulen. So fördere der HMV an den Schulen in der Stadt die kulturelle Bildung.

Ein weiteres Ziel des Vereins sei es, durch Veranstaltungen und Events zu einer lebendigen und vielfältigen Stadtkultur beizutragen. Der HMV organisiere zahlreiche Veranstaltungen im Jahr. Durch die Corona-Krise mussten in den vergangenen Monaten so gut wie alle geplanten Veranstaltungen ausfallen. Diese würden in der Stadt fehlen. Doch nun würden die Veranstaltungen glücklicherweise langsam wieder anlaufen. Rechlin sprach auch die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und den umliegenden Gemeinden Reilingen, Altlußheim und Neulußheim an. Ihr Ziel sei es, diese Zusammenarbeit zu stärken und beispielsweise durch gemeinsame Veranstaltungen auszubauen. Sturm unterstützte als Neulußheimer Gemeinderat die Idee einer engeren Verzahnung der Gemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft.

Ein weiteres Thema des Gesprächs war der Hockenheimring. Dieser sei für Wirtschaft und Tourismus in der Stadt von enormer Bedeutung. Man müsse die Marke Hockenheimring international weiter stärken. „Dazu brauchen wir weiterhin innovative Veranstaltungsformate auch abseits des Rennsports“, erklärte Sturm und regte an, über neue Open-Air-Veranstaltungen wie beispielsweise Klassik-Konzerte weitere Zielgruppen zu erreichen.

Identifikation mit dem Motodrom

Die Identifikation der Hockenheimer mit der Rennstrecke habe in den letzten Jahren nachgelassen. Wichtig sei daher, die Verbindung zwischen Stadt und dem Hockenheimring wieder zu stärken. „Wir wollen bei Veranstaltungen auch die Stadt stärker einbinden. Bei Rennveranstaltungen sollte es beispielsweise eine Fanmeile und weitere Veranstaltungen innerhalb der Stadt geben. Dadurch schaffen wir einen Mehrwert für die Stadt“, erläuterte Rechlin.

Sturm ging in diesem Zusammenhang auf das Thema Wasserstoff und Mobilität der Zukunft ein. Die Metropolregion Rhein-Neckar werde zu einem Zentrum für Wasserstofftechnologie. Der Bund fördere dies mit 60 Millionen Euro. „Wasserstoff ist eine absolute Zukunftstechnologie. Als Teil des Mobilitätskonzepts der Zukunft kann Wasserstoff einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir sollten hierfür den Hockenheimring unbedingt einbeziehen und zu einem Zentrum für neue Mobilität weiterentwickeln“, so der CDU-Abgeordnete.

So könne man den Hockenheimring als Teststrecke für Automobile mit neuen Antriebstechniken wie Wasserstoff nutzen. Sturm regte zudem die Ansiedlung von Start-up Unternehmen im Bereich Mobilität wie beispielsweise Vialytics an. So würden Synergie- und Clustereffekte genutzt werden können. „Das Land sollte den Hockenheimring bei dieser Transformation aktiv unterstützen“, so Sturm.

Rechlin wies zudem auf die historische Bedeutung der Tabakkultur für Hockenheim hin. Der Tabakanbau habe die Stadt und die Region nachhaltig geprägt und zum Wohlstand beigetragen. Die Stadt sei gemeinsam mit vier weiteren Kommunen Teil des Antrags auf das immaterielle Unesco-Kulturerbe Tabakanbau und -verarbeitung am Oberrhein. Der HMV setze sich dafür ein, dass Hockenheim dieses historische Erbe stärker betone, darüber informiere und gleichzeitig den Bezug zur Gegenwart gerade mit Blick auf die Gefahren des Tabaks herstelle. Sturm unterstützte diese Idee.

Zum Abschluss dankte der CDU-Abgeordnete Damian und Rechlin für das offene Gespräch. „Der Hockenheimer Markteting Verein leistet viel für eine vielfältige und lebendige Stadt. Vielen Dank für ihr Engagement und ihre Arbeit für den Verein“, so Sturm. zg