Die Technik überlistet

Die erste Vorsitzende Heidegard Busch hatte eingeladen und überraschend viele Mitglieder und Gäste waren der Einladung gefolgt. Ein reichliches Kuchenbuffet und schön dekorierte Tische empfingen die Besucher. Nach der Begrüßung und Informationen über die Arbeit des Sozialverbands sowie die nächsten anstehenden Aktivitäten wie die Tagesfahrt am Samstag, 17. September, nach Meisenheim am Glan und Bad Sobernheim, begann mit Quetschenkuchen und Kaffee der gemütliche Teil der Versammlung. Wie immer gab es viel zu erzählen über die inzwischen vergangene Zeit. Als Abschluss war der Bildervortrag über die Lago-Maggiore-Reise geplant.

Leider hatte der Laptop nach den ersten Bildern von der Anreise „keine Lust mehr“. Vorstandsmitglied Jürgen Weigel übernahm die Verantwortung und schaffte es, die Technik zu „überlisten“. So konnten die Erinnerungen an diese acht Tage am See durch die Bilder wieder lebendig werden. Die erste Vorsitzende bedankte sich bei den Gästen für ihre Teilnahme. Für die Tagesfahrt am 17. September werden noch Mitreisende gesucht. zg