Die vielen heimischen Naturschätze erkunden

Hockenheim. Beim „Tag der Natur“ vom 3. bis 5. Juni und am 10. Juni zeigt die Hockenheimer Agendagruppe wieder allen Teilnehmern die Naturschätze vor unserer Haustür und bietet gemeinsam mit Experten ein vielseitiges Wochenende für die Bürger.

Neben einem Vortrag von Dr. Andreas Arnold, dem Regionalleiter der Kabs, über die Stechmückenbekämpfung in und um Hockenheim am 3. Juni um 19 Uhr im Bürgersaal gibt es viele Aktionen rund um die Stadt. Zum Beispiel eine Fahrradexkursion am Samstag, 4. Juni, mit dem Diplom-Biologen Uwe Heidenreich und dem Diplom -Geographen Thomas Kuppinger oder eine Analyse der vielen Vogelstimmen am 5. Juni morgens um 6 Uhr. Treffpunkt ist hier jeweils der Parkplatz der Kleintierzüchter.

Am Samstag und Sonntag bietet die Lokale Agenda ihre beliebte Rallye an. Von Samstag, 4. Juni, ab 9 Uhr bis Sonntag, 5. Juni, bis 19 Uhr kann man an 15 Stationen Fragen zum Thema Hockenheim, Rheinbogen und Natur erkunden. Startpunkt der Rallye ist das Agendabüro in der Ottostraße 2. Hier liegen auch Fragebögen in ausgedruckter Form aus. Online sind die Fragebögen unter bit.ly/TagderNatur oder unter dem QR-Code abrufbar.

Vom Startpunkt bis zum Ziel (Infostation Imker) sind es 2,9 Kilometer. Die Strecke ist befestigt und bar-rierefrei. Richtig ausgefüllte Fragebögen werden mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnt.

