Die Vielfalt wird gefördert

Gemeinnützige Organisationen, kommunale Stellen, Unternehmen und Privatpersonen können sich ab sofort bei der Stiftung Naturschutzfonds um einen Zuschuss für ihre geplanten Naturschutzprojekte bewerben. Rund fünf Millionen Euro aus Ersatzzahlungen stehen dafür bereit. Darauf weist der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm unter Verweis auf eine Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hin. Unter dem Motto „Wir fördern Vielfalt“ richtet sich die Bezuschussung insbesondere an Naturschutzaktive, die Projekte zum Erhalt und zur Stärkung der biologischen Vielfalt umsetzen wollen.

Die Ersatzzahlungen fließen der Stiftung Naturschutzfonds als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft zu und werden für praktische Maßnahmen, beispielsweise des Artenschutzes, des Biotopverbunds, der Biotopvernetzung oder der Erstpflege eingesetzt.

Bei Antragstellung bis zum 1. Juli bei der Stiftung kann mit einer Bewilligung in diesem Jahr gerechnet werden, soweit Ersatzzahlungen verfügbar sind. Voraussetzung ist, dass die Projekte konkret der Aufwertung von Natur und Landschaft dienen und in dem Naturraum vorgesehen sind, in dem die Ersatzzahlung für den Eingriff in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild zu leisten war. Zudem ist für die geplanten Projekte eine fachliche Abstimmung mit dem zuständigen Regierungspräsidium im Vorfeld erforderlich.

Zur aktuellen Ausschreibung bietet die Stiftung Naturschutzfonds am 19. April eine Informationsveranstaltung per Video-Konferenz für Interessierte an. zg