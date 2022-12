Diebe gehen leer aus

Hockenheim. Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei einen leeren Tresor aus dem Büro eines Seniorenheims in der Unteren Hauptstraße gestohlen. Dabei handelt es sich um die Seniorenvilla am Park, wie der Pflegedienst auf Anfrage bestätigt hat. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam in der Nacht von Montag, 19. Dezember, 21.55 Uhr, auf Dienstag, 20. Dezember, 7 Uhr, Zutritt zu den Räumen. Sie schlugen eine Fensterscheibe, die sich an der Gebäudeaußenseite neben einer Zutrittstür zu dem Büro befindet, ein und stiegen ein. Hinweise, dass die Täter auch in anderen Räumen des Gebäudekomplexes waren, ergaben sich bislang nicht. Der Sachschaden ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tresor leer gewesen sein.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol/vas