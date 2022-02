Diebisches Eichhörnchen entgeht der Strafverfolgung

Diebische Eindringlinge sind in aller Regel nicht willkommen – egal, auf wie vielen Beinen sie zuschlagen. Mit einem buschigen Schwanz scheinen die Chancen auf milde Behandlung aber zu steigen, wie das Beispiel von Hubert Scheurig aus der Haydnstraße nahelegt.

Der „erwischte“ einen notorischen Langfinger auf seinem Anwesen in flangranti: „Ein süßer kleiner und fleißiger Dieb hat eine Befestigungsschnur an unserem Blauregen so einfach Stück für Stück mitgenommen“, schildert Hubert Scheurig den „Tathergang“, den er mit Vergnügen beobachtete.

Auf Strafverfolgung verzichtet er: „Ich gönne ihm gerne das Nistmaterial, zumal ja Eichhörnchen gewöhnlich mehrere Ausweichnester auf einmal bauen. Das Hörnchen hat innerhalb kurzer Zeit das komplette ,Baumaterial’ mitgenommen.“ Die Hanfschnur fehle gänzlich, werde aber ohnehin nicht mehr benötigt, nachdem der Blauregen inzwischen kräftig genug ist.

Hubert Scheurig blickt also auf eine harmonische Gesamtlage: „Alle sind zufrieden: Die Eichhörnchenfamilie hatte wahrscheinlich kuschelig warme Nester und wir freuen uns, dass wir von den hoffentlich gesunden Tieren immer mal wieder welche im Garten sehen.“ / mm