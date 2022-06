Diesel aus geparkten Lkw in Hockenheim gestohlen - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Hockenheim 1400 Liter Diesel aus zwei geparkten Lkw entwendet. Wie die Polizei mitteilt, müsse sich die Tat zwischen Freitagabend und Montagmorgen ereignet haben. Die beiden Fahrzeugen befanden sich in dieser Zeit auf einem Abstellplatz in der Straße Im Auchtergrund.

Die Unbekannten hebelten an den zwei Lkw die Tankdeckel auf und entwendeten daraus den Kraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf über 2.800 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Nummer 06205/2860-0 zu melden.