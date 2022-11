Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Zeuge am Samstagabend gegen 19.40 Uhr zwei Unbekannte an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West in Fahrtrichtung Heilbronn beobachtet, als diese Kraftstoff aus geparkten Fahrzeugen entwendeten. Als ein Streifenwagen am Tatort ankam, versuchten die beiden Männer zwar zu flüchten, wurden jedoch festgenommen.

Die 40 und 48 Jahre alten Tatverdächtigen wurden anschließend zur Vernehmung mit ins Polizeirevier genommen. In den Fahrzeugen der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte mehrere, zum Teil mit Kraftstoff gefüllte Kanister sowie weitere Beweismittel für den Diebstahl, die sichergestellt wurden. Wie hoch der Schaden ist und wie viele Fahrzeuge betroffen sind, sei derzeit noch unklar, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend. pol