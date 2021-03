Hockenheim. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet an diesem Montag, 29. März, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. In dieser berichtet die Fraktion zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, die auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 31. März, auf der Tagesordnung stehen.

Beim Thema „Zielorientierte Kommunalpolitik gerade in Zeiten von Corona wichtiger denn je“ steht die Zukunftsfähigkeit Hockenheims im Fokus. Es wird zu diskutieren sein, wie bei der prekären Haushaltssituation der Stadt die soziale, städtebauliche, mobile Entwicklung der Stadt bei gleichzeitiger Umsetzung eines wirksamen Klimaschutzkonzeptes gestaltet werden kann. Die Fraktionsmitglieder stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Die Bevölkerung ist zu der digitalen Bürgersprechstunde eingeladen. Anmeldung per E-Mail an adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Link zugesendet.