Digitale Bürgersprechstunde der Grünen

Hockenheim. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 26. April, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. In dieser berichtet die Fraktion zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, die unter anderem in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch auf der Tagesordnung stehen.

AdUnit urban-intext1

Vorrangig soll die Neukalkulation der Kindergartengebühren besprochen werden. Vertreter des Gesamtelternbeirats und Eltern mit Kindern im Kindergartenalter haben Gelegenheit, ihre Vorstellungen direkt und persönlich einzubringen.

Neben der Wiederbelebung des kommunalen Jugendnetzwerks ist es den Grünen ein Anliegen, den Fairtrade-Stadt-Prozess mit geeigneten Mitteln zu unterstützen. Die Stadträtinnen Elke Dörflinger und Larissa Rotter werden berichten.

Die Bürger sind zu der digitalen Bürgersprechstunde eingeladen.

Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Link zugesendet.