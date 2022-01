Digitale Medien in Pestalozzi-Schule erneuert

Hockenheim. Die Stadtverwaltung treibt mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg die Digitalisierung an den Schulen voran. Davon profitiert jetzt die Pestalozzi-Schule. Die größtenteils stark veraltete Netzwerkverkabelung wurde als Grundlage für eine zukunftsweisende Nutzung der zahlreichen digitalen Endgeräte erneuert, teilt die Stadt in einem Pressebericht mit.

Darüber hinaus wurde in der Schule ein neuer IT-Serverraum in Betrieb genommen. Er sichert die digitale Infrastruktur vor fremden Zugriffen ab. Im gleichen Zuge bekam die Pestalozzi-Grundschule ein flächendeckendes und leistungsfähiges Wlan-Netz.

Der Internetzugang beachtet auch die schulspezifischen Anforderungen im Bereich des Jugendrechts (Jugendschutzfilter), damit keine falschen Internetseiten aufgerufen werden können, heißt es in der Mitteilung weiter. Er wird schulübergreifend von der Stadtverwaltung organisiert, was wiederum der Pestalozzi-Schule selbst Arbeitsaufwand erspart.

Die Grundlage dafür bildet der Medienentwicklungsplan. Die daraus folgende Konzeption und Umsetzung hat die Mitarbeitenden in der Pestalozzi-Schule und in der Stadt als Schulträger mehr als zwölf Monate intensiv beschäftigt.

Monitore in allen Klassenzimmern

Doch damit nicht genug. „Im Bereich der Digitalisierung wurden auch die Klassenzimmer mit Präsentationsmonitoren sowie Übertragungstechnik ausgestattet. Die digitalen Systeme lassen sich somit ohne Aufwand in den Unterricht integrieren. Alle Klassenzimmer verfügen nun über eine einheitliche digitale Ausstattung“, berichtet Peter Hartmann, der IT-Koordinator für die Schulen der Stadtverwaltung Hockenheim.

Er unterstützt die Pestalozzi-Schule bei der Betreuung der neuen IT-Infrastruktur. „Mit dieser Erneuerung können die Ausfallzeiten bei der Nutzung der digitalen Infrastruktur auf ein Minimum reduziert werden“, ergänzt Hartmann.

Der Digitalisierungsschub kommt in der Pestalozzi-Schule gut an. „Wir haben jetzt eine sehr gute digitale Ausstattung mit ausreichend Geräten und einer sehr stabilen Internetverbindung“, sagt Isabelle Kunter, Leiterin der Pestalozzi-Schule. Eine gelungene Kombination aus historischem Gebäude und modernstem digitalen Unterricht in der Schule also, findet sie. Die pädagogische Assistentin Heike Fabry, die die Maßnahme schulseitig unterstützt hat, lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Hockenheim. „Das Projekt lief reibungslos und bringt einen großen Mehrwert für die Lehrer, von dem aber auch die Schüler profitieren. Die Rückmeldungen in der Schule sind positiv“, beobachtet Heike Fabry.

Vom Land gefördert

Mit dem „Digitalpakt Schule“ wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen vor Ort nachhaltig verbessern. Insgesamt stellt der Bund im Digitalpakt im Zeitraum 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Baden-Württemberg entfallen während der Laufzeit von fünf Jahren rund 650 Millionen Euro.

Auch in den neuen IT-Serverraum und der Ausstattung in der Pestalozzi-Schule floss Geld aus dem Digitalpakt, wobei die Stadt Hockenheim einen finanziellen Anteil übernommen. zg