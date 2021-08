Digitalen Weg unterstützen

In diesem Jahr war es wieder möglich, eine entspannte Mitgliederversammlung durchzuführen. Und so trafen sich die Mitglieder des Freundeskreises der Schule am Kraichbach in einem großen Klassenraum der Schule zu ihrer Jahresversammlung.

Nach dem traditionellen Foto- Rückblick – dank Digitalisierung diesmal mit freundlicher Unterstützung von Apple-TV – fanden Vorstandswahlen statt. Neu gewählt wurde als zweite Vorsitzende Barbara Hübner. Die übrigen Vorstände – Karin Eustachi, Bärbel Ott, Ursula Freese und Christiane Wandelt – wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Mitgliederversammlung sprach sich dafür aus, die Schule bei der Digitalisierung finanziell zu unterstützen. Schulleiterin Christiane Wandelt dankte den Vorständen für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschte dem neuen Vorstand eine erfolgreiche Tätigkeit. zg