Dirigent Wolf seit 25 Jahren Mitglied

Jedes Jahr veranstaltet der Fanfarenzug ein Ehrungsmatinee in der Zehntscheune, um langjährige Mitgliedschaft und Verdienste um den Verein angemessen zu würdigen. Den Auftakt zur Veranstaltung bildete ein Sektempfang im Foyer, bevor im Vereinsraum die Ehrungen durchgeführt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geehrten 60 Jahre Mitgliedschaft: Klaus Ballreich, Helmut Stohner. 50 Jahre: Franz Bankuti, Wolfgang Bernhard, Udo Bizenberger, Harald Kraus. 40 Jahre: Hella Geigenmüller. 25 Jahre: Getraud Hoffmann, Christel Horn, Michael Wolf, Sibylle Wolf, Benjamin Wolf. 10 Jahre: Anja Godwin, Jochen Wiedemann. hef

Das Blasorchester eröffnete das Programm schmissig mit dem „Hogwarts Marsch”. Nach einem weiteren Musikstück, der Titelmelodie der erfolgreichen Serie „Game of Thrones”, wurden die Ehrungen von den beiden Vorsitzenden Dr. Ole Jakubik und Karsten Fey durchgeführt. Vor der Verleihung der Urkunde und der Vereinsnadel in Silber oder Gold zählte der Vorsitzende wichtige Ereignisse aus Politik, Sport, Technik und Musik auf, um ein besseres Erinnern an die Zeit zu ermöglichen, in der das Mitglied dem Verein beitrat.

Nachdem der Dirigent Benjamin Wolf für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, ergriff er das Wort und hob den positiven Einfluss von Vereinen auf Individuen und die Gesellschaft hervor. Besonders sein Leben sei maßgeblich durch den Fanfarenzug geprägt worden. Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich und beruflich.

Nach seiner musikalischen Ausbildung durch den damaligen Dirigenten Willi Ehringer gab er sein erlerntes Wissen an Kinder und Jugendliche im Verein weiter. Dabei entdeckte er seine Leidenschaft fürs Unterrichten, welche er in seinem Beruf als Lehrer für Deutsch, Geschichte und Musik ausleben kann.

Zum Abschluss des offiziellen Programms wurde noch der Jazzklassiker „Birdland” gespielt. Als Ausklang der Veranstaltung gab es noch eine kulinarische Kleinigkeit und die Möglichkeit zu einem geselligen Zusammensein, um die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. zg/mvm