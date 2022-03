Dirk Langer führt Hockenheimer Angelsportverein weiter an

Hockenheim. Dirk Langer bleibt Vorstandsvorsitzender des Hockenheimer Angelsportvereins. Bei der Generalversammlung wurde er von den Mitgliedern im Amt bestätigt. Für seinen langjährigen Stellvertreter Jürgen Schlampp, der nicht mehr kandidierte, wurde Helmut Roth in den Vorstand gewählt. Die Ehrung langjähriger verdienter Mitgliedschaften, verbunden mit der Überreichung hochwertiger Messer mit ASV-Gravur, war ein zweiter Schwerpunkt der Zusammenkunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf gemeinsame Fotos mit den Jubilaren hat der ASV Corona-bedingt verzichtet, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins, sowohl zur Beachtung des Abstandsgebots als auch aufgrund begrenzter Attraktivität von Fotos mit Masken.

Die Geehrten 50 Jahre Mitgliedschaft: Günter Illius, Hans-Jürgen Schöpfer, Doris Träutlein und Karl-Heinz Schwab. 40 Jahre: Hans-Peter Brandenburger und Jürgen Traub. 25 Jahre: Meik Dahm, Mark Eckert, Corinna und Uwe Heuberger, Sabine Schotter und Reiner Sonnenfroh. ks/dl

Nach dem Jahresbericht des Vorstandsvorsitzenden Dirk Langer verlas Kassenwartin Sabine Schotter den Kassenbericht. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung und der gesamte Vorstand wurde einstimmig von den Mitgliedern entlastet. Es folgten die Berichte der Aktiven- und Seniorensportwarte sowie des Jugendwarts, der Gewässerwart gab Auskunft zu Aktivitäten wie Wassermessungen, Besatz- sowie Hegemaßnahmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein interessanter Punkt bei jeder Hauptversammlung sind Neu- und Ergänzungswahlen zum Vorstand – gerade in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die bereit sind, ein Ehrenamt zu übernehmen. Der ASV sei in der glücklichen Lage, die amtierenden Vorstandsmitglieder in ihren Aufgaben bestätigen zu können, heißt es in der Meldung weiter.

Jürgen Schlampp, zweiter Vorsitzender und Ehrenmitglied, hatte jedoch darum gebeten, sein Amt niederlegen zu dürfen, um mehr freie Zeit für Enkelkind und Familie zu haben. Vorsitzender Dirk Langer dankte ihm für sein langjähriges herausragendes Engagement für den Verein. Sein einstimmig gewählter Nachfolger Helmut Roth hat bereits als Beisitzer die Vorstandsarbeit unterstützt. Dank ging auch an Reinhold Kuppinger, der krankheitsbedingt sein Amt als zweiter Sportwart der Senioren niederlegte, das er lange innegehabt hatte.

Bei der Jahresplanung sprach Dirk Langer den traditionellen Fischverkauf am Karfreitag, 15. April, beim ASV an. Dieser findet wieder auf dem Vereinsgelände im Altwingertweg statt, wenn Wetter und Corona-Auflagen mitspielen, sind ein Verzehr vor Ort sowie Getränkeausschank möglich. Dafür werden viele freiwillige Helfer benötigt, die Einsatzplanung hat begonnen. Die Jahreshauptversammlung klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus. zg/ks/dl