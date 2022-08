DJK Hockenheim feiert Team-Gold für Speerwerferin Paulina Schulz

Hockenheim. Beim DJK-Bundessportfest wurden alle Erst- und Zweitplatzierten der diversen U18-Disziplinen für die internationalen Verbandsspiele nominiert. Paulina Schultz von der DJK Hockenheim hatte durch ihren zweiten Platz beim Speerwurf die Qualifikation geschafft.

„Der Einladung bin ich sehr gerne gefolgt. So eine Chance, bei einem Großevent wie diesem dabei zu sein, bekommt man nicht alle Tage“, freute sich die Hockenheimerin. Schauplatz der Spiele 2022 war das malerische Klagenfurt in Österreich. Ausgerichtet vom Gastgeber der Sportunion Kärnten kämpften insgesamt 15 Nationen in sechs Sportarten (Leichtathletik, Volleyball, Basketball, Futsal, Schwimmen und Tischtennis) um Medaillen.

Im Vordergrund standen dabei die gemeinsamen Werte der Verbände wie Fairness, Toleranz, Inklusion und Integration. Paulina Schultz vertrat das deutsche Leichtathletik-Team beim Speerwurf und Kugelstoßen, wobei ihr mit 8,08 Meter eine neue persönliche Bestweite gelang.

Ein unvergessliches Erlebnis für die junge DJK-Athletin. Angefangen mit einer grandiosen Eröffnungsfeier, bei der alle teilnehmenden Nationen mit ihren Fahnen einzogen, den verschiedenen Wettkämpfen bis zur krönenden Abschlussfeier.

Nach vier aufregenden Wettkampftagen stand dann die deutsche Mädchenmannschaft als Sieger fest und die talentierten Athletinnen wurden bei der Abschlussfeier mit der Goldmedaille belohnt.

Bei der großen Abschlussparty wurden diese ereignisreichen und spannenden Tage in Klagenfurt noch kräftig gefeiert. „In den wettkampffreien Stunden haben wir auch Teammitglieder der anderen Sportarten durch Anfeuern unterstützt und es gab genug Zeit für Sightseeing in und um Klagenfurt mit seinem wunderschönen Wörthersee sowie abendliche Veranstaltungen wie einen Basar der Nationen, bei dem jedes Land seine Spezialitäten anbot. Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich konnte neue Kontakte knüpfen und wir hatten echt viel Spaß zusammen“, zeigte sich die Hockenheimerin nach ihrer Rückkehr begeistert von den Eindrücken des Wettkampfs in der Alpenrepublik.