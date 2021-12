DJK zeichnet Nachwuchs aus

Hockenheim. Wegen der Corona-Pandemie haben die Leichtathleten der DJK ihre vereinseigenen Meisterschaften 2021 der Altersklassen U14 bis U6 gesplittet ausgetragen. Die älteren Leichtathleten bekamen bereits im September auf Einladung des befreundeten FV Brühl die Möglichkeit, bei deren eigenen Vereinsmeisterschaften an den Start zu gehen. Das hatte den Vorteil eines offiziellen und damit bestenlistenfähigem Wettkampfergebnisses und dem Erhalt von zusätzlichen Medaillen und Urkunden.

Diejenigen, die an diesem Tag verhindert waren, sowie die beiden Kinderleichtathletikgruppen der DJK bewiesen im Oktober auf dem DJK-Platz ihr Können. Daraufhin konnte die gesamte Auswertung der drei Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf in der Mehrkampfwertung erfolgen.

Die DJK-Vereinsmeister 2021 U6 W 4: Clara Nelluvelil, M 4: Hendrik Burkhardt, W 5: Diana Anders, M 5: Benjamin Thomas. U8 W 6: Neela Rese, M 6: Simon Berg, W 7: Hannah Hillenbrand, M 7: Paul Wagner. U10 W 8: Emma Schafheutle und Lena Saller, M 8: Luca Fauerbach, W 9: Valeria Giesbrecht, M 9: Marcel Mayer. U12 W 10: Zahra Habib, M 10: David Fuchs, M 11: Jan Lukas Ripka. U14 W 12: Lucia Amend, M 12: Tim Seifert, W1 3: Jordan Kube. cry

Die geplante gemeinsame Siegerehrung aller Gruppen mit den Eltern, die eigentlich an einem Adventswochenende bei Glühpunsch und Plätzchen auf der DJK-Anlage vorgesehen war, fiel leider der aktuellen Corona-Verordnung zum Opfer. Kurzerhand verlegte das Trainerteam die Siegerehrungen in die einzelnen Gruppen während der Trainingszeiten am Nikolaustag.

Bei den beiden Kinderleichtathletikgruppen schaute der Nikolaus sogar „persönlich“ vorbei. So ertönte in der Sporthalle kräftiger „Ho Ho Ho“-Jubel, während der Nikolaus mit Unterstützung des neuen Vereinsvorsitzenden Siegfried Kahl den Athleten die Urkunden und Medaillen überreichte.

Zur Freude des jüngsten Nachwuchses hatte der Nikolaus noch einige zusätzlich kleine Überraschungen in seinen großen Jutesack gepackt. Da waren die älteren DJK-Leichtathleten natürlich etwas neidisch, aber mit Gummibärchen und einem praktischen Reflektor-Armband für Läufe in der Dämmerung gingen auch sie am Nikolausabend nicht völlig leer aus. cry