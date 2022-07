Dm-Markt eröffnet nach Umbau wieder in Hockenheim

Hockenheim. Nach rund sieben Wochen Umbauphase öffnet an diesem Donnerstag, 7. Juli, der dm-Markt in der Hockenheimer Landstraße 4 bis 6 in Schwetzingen wieder. Er ist rund 160 Quadratmeter größer und bietet mehr Platz für ein entspanntes Einkaufserlebnis. Die Wiedereröffnung feiert das dm-Team unter anderem mit einer Kassieraktion am Eröffnungstag mit Schwetzinger Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Dieser sitzt am Donnerstag von 11 bis 12 Uhr an der Kasse und kassiert die Einkäufe der Kunden für einen guten Zweck ab. Die Einnahmen bekommt der Tafelladen „Appel+Ei“.

Außerdem gibt es am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr Leckereien, ein Clown verteilt Luftballonfiguren und Glitzertattoos lassen Kinderaugen strahlen. An einer Gavurstation können Produkte eine persönliche Note erhalten (Donnerstag und Freitag). Und: Ein Gewinnspiel startet. Das dm-Team verlost unter allen Teilnehmenden als ersten Preis ein E-Bike im Wert von 2200 Euro. Als zweiten Preis gibt es eine dm-Geschenkkarte (Wert: 100 Euro) und der dritte Preis ist ein dm-Einkaufskorb (Wert: 50 Euro). Die Teilnahmekarten mit den Gewinnspielfragen liegen vor Ort aus. Sie können dort bis zum 30. Juli ausgefüllt und in die Gewinnspielbox eingeworfen werden. Die Gewinner werden ausgelost und telefonisch benachrichtigt. Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren.