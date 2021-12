Doch kein Coca-Cola-Truck auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Die Absage kam am Montagnachmittag: „Die Coca-Cola-Weihnachtswelt am 7. und 8. Dezember am Hockenheimring kann aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie und lokalen behördlichen Bestimmungen nicht stattfinden.“

Das „Coca-Cola-Weihnachts-Team“ vermeldete in der Pressemitteilung an die Fans, die sich vorab anmelden mussten: „Wir bedauern sehr, dass Santa Sie dieses Jahr nicht persönlich bei der Coca-Cola-Weihnachtswelt begrüßen kann und sind uns bewusst, dass Sie sich bereits sehr auf Ihren Besuch vor Ort gefreut haben. Dennoch bitten wir um Ihr Verständnis!“

Sicherheit und Gesundheit der Besucher stünden an oberster Stelle und gemeinsam mit den örtlichen Behörden habe der Veranstalter die Situation sorgfältig bewertet. Man passe sich mit der Entscheidung den aktuellen Entwicklungen an und hoffe, im nächsten Jahr mit der Weihnachtswelt von Coca-Cola wieder Freude verbreiten zu können.