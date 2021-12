Dort unterstützen, wo Hilfe dringend nötig ist

Hockenheim. Die Ratec GmbH aus Hockenheim unterstützt auch 2021 gemeinnützige Projekte mit einer Weihnachtsspende. In diesem Jahr hat sich das Traditionsunternehmen erneut für zwei regionale Institutionen entschieden, die es schon öfter bedacht hat: Jeweils 1000 Euro gehen an den Kinderschutzbund Hockenheim und an die Heidelberger Werkstätten Hockenheim.

„Kinder sind in vielen Bereichen die Leidtragenden der Pandemie“, erklärt Jörg Reymann, Geschäftsführer der Ratec GmbH. Deswegen hat sich sein Unternehmen dazu entschieden, einen Teil der diesjährigen Weihnachtsspende ihnen zukommen zu lassen.

Lernen und Inklusion

Der andere Teil geht an die Heidelberger Werkstätten in Hockenheim. „Dort werden Menschen mit geistigem Handicap beruflich und in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die 1000 Euro für den Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) Hockenheim seien gut angelegt. Viele Schüler seien Corona-bedingt in ihrem Wissensstand weit zurückgefallen, erklärt Barbara Itschner vom DKSB. Die Spende helfe dabei, das bisherige Förderangebot aufzustocken: Intensivangebote, etwa Hausaufgabenbetreuungen, lassen sich dadurch weiterhin realisieren ebenso wie Lesekompetenz in Kleingruppen zu fördern und Beratungsstellen – sowohl telefonisch als auch vor Ort – umzusetzen.

„All diese Angebote, die einen großen und wichtigen Teil unserer täglichen Arbeit ausmachen, hat Corona erschwert. Sie wurden zeit- und kostenintensiver“, erklärt Itscher. Die Spende sei auch deshalb gut angelegt, da die meisten Mitarbeiter des DKSB ehrenamtlich tätig sind, wodurch der Verwaltungsaufwand äußerst gering ist: Über 95 Prozent der Gelder fließen direkt in die Projekte.

Den anderen Spendenbetrag, ebenfalls 1000 Euro, erhalten die Heidelberger Werkstätten in Hockenheim. Sie sind Teil des Vereins Lebenshilfe Heidelberg und widmen sich dem wichtigen Thema Inklusion. Das Geld werde genutzt, um Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen und so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, erklärt Werkstattleiter Frank Rein.

Jörg Reymann ergänzt abschließend: „Wir wissen, dass die Mittel gut angelegt sind und sinnvoll verwendet werden. Deshalb unterstützen wir die beiden Institutionen auch schon sehr lange.“ zg