Dosenfabrik in Aufruhr

Das Lustspiel-Musical „Dä geizische Dippeschisser“ steht im Mittelpunkt des Sängerballs des AGV Belcanto an diesem Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Darin verursacht der Chef einer Hockenheimer Konservenfabrik ein gehöriges Maß an Unruhe und Durcheinander in seiner Firma. Engstirnig und äußerst sparsam bringt er die Belegschaft und seine Familie gegen sich auf.

Alle rebellieren schließlich und auch der willige Vorarbeiter Hermann kann die Lage nicht mehr retten. Das Ganze ist von Witz und Klamauk geprägt. Wie sich die Geschichte entwickelt und ob die Läuterung des geizigen Erbsenzählers gelingt, können die Zuschauer in der Stadthalle herausfinden.

Mit der „Uffruhr in der Kraichbachklinik“ sorgte der AGV Belcanto 2016 für Unter-haltung beim Sängerball. © Wolff/AGV

Zu Beginn des Abends wird der Chor des AGV Belcantos mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder begleiten. Die musikalische Leitung liegt beim Dirigenten Özer Dogan. Nach dem Theaterstück wird Disc Jockey Marco Cesar noch zum Tanz auflegen.

Mit dem Stück knüpft der AGV Belcanto an die Tradition selbst verfasster Lustspiel-Musicals an. Der Saal der Stadthalle öffnet bereits um 18.30 Uhr für das Publikum. Für die Verpflegung ist wie immer das Team des Restaurants Rondeau zuständig. Sitzplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Kinder und Mitglieder ist er frei. zg