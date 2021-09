Download-Festival feiert Premiere am Hockenheimring mit Metallica

Hockenheim. Metallica spielen am Hockenheimring! Das teilte der Veranstalter des Download-Festivals am Dienstag mit. Außerdem wurden Five Finger Death Punch und Sabaton als weitere Bands bestätigt. Laut Veranstalter sind es die beiden einzigen Festivaltermine der beiden letztgenannten Metalbands.

Im kommenden Jahr soll die Livemusik an den Hockenheimring zurückkehren: und zwar mit dem Download-Festival, das für den 24. Juni 2022 terminiert ist. Das Download zählt seit Jahren zu den beliebtesten britischen Festival-Events, auf dem sich die laut Veranstalter „stärksten und populärsten Rockbands und Metal-Ikonen präsentieren“. Auf einer „riesigen Doppelbühne“ sollen bis zu zehn Top Acts dem Publikum bei dem Eintages-Festival einheizen. Es werden bis zu 70.000 Besucher erwartet. Die Tickets kosten in der ersten Preisstufe 139 Euro für den Innenraum und 159 Euro für die Südtribüne.