Dr. Harald Stockert aus Hockenheim wird Leiter des Marchivums Mannheim

Mannheim/Hockenheim. Der Hockenheimer Dr. Harald Stockert (Bild), stellvertretender Direktor des Marchivums Mannheim, übernimmt im Sommer die Leitung von Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Das hat die Einrichtung am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Stockert tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Ulrich Nieß an, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Nieß habe über 30 Jahre zunächst als Abteilungsleiter und ab Ende 2000 als dessen Leiter die Geschicke des Stadtarchivs Mannheim, des heutigen Marchivums, geprägt und wichtige Akzente gesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Geschätzter Fachmann

Mit Stockert, Jahrgang 1970, gewinne das Marchivum einen fachlich geschätzten Historiker und zugleich erfahrenen Archivaren, der mit den städtischen Verwaltungsstrukturen bestens vertraut sei. 2001 kam er als Abteilungsleiter „Zwischenarchiv“ zum Stadtarchiv und wurde 2008 stellvertretender Institutsleiter. Die mehrjährige Transformation des Hauses hin zum Marchivum lenkte er in enger Zusammenarbeit und Führungsverantwortung zusammen mit der Fachbereichsleitung. Seit 2014 ist Stockert zudem Geschäftsführer der Mannheimer Archiv- und Digitalisierungs-Gesellschaft (MAUD GmbH), die in vielen Projekten eng mit dem Marchivum zusammenarbeitet.

Stockert studierte Geschichte, Mathematik und Germanistik auf Lehramt an der Universität Mannheim sowie der Universiteit van Amsterdam und promovierte am Historischen Seminar der Universität Mannheim. Von 1998 bis 2000 absolvierte er das Referendariat für den höheren Archivdienst. Zu seinen Veröffentlichungsschwerpunkten gehören neben archivischen Fachthemen die südwestdeutsche Landesgeschichte, Adelsgeschichte sowie die Mannheimer Stadtgeschichte. Zuletzt beschäftigte er sich intensiv mit der Zuwanderung nach Mannheim.

In Hockenheim ist Stockert durch seine geschichtlichen Vorträge bekannt, zuletzt zum Thema 125 Jahre Stadtrechte. Er ist Mitglied des Pfarrgemeinderats.

Stockert wurde einstimmig vom Gemeinderat gewählt. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zeigt sich erfreut über die Personalie: „Mit Dr. Harald Stockert konnte das Marchivum einen erfahrenen Historiker und Archivar finden, der das Haus auch zukünftig weiterhin erfolgreich auf Kurs hält.“