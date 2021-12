Dr. Holger O. Porath

Selbstverständlich befürworten ich und meine Frau eine Impfpflicht! Nachdem es seit Monaten nicht gelungen ist, auf die Einsicht der Ungeimpften zu hoffen (und hier summiere ich die Vielzahl der Unentschlossenen sowie der Impfgegner mit ein), steht es für uns außer Frage, dass eine Impfpflicht ein wichtiger Baustein zur erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie darstellt.

Als Allgemeinmediziner und Betreiber einer Corona-Schwerpunkt-Praxis (mit meiner Frau Dr. Tamara Büchner-Porath) sehen wir täglich, wie gefährlich die Krankheitsverläufe bei Ungeimpften im Vergleich zu den mehrfach Geimpften sich überwiegend entwickeln können. Auch verzeichneten wir Todesfälle, welche eindeutig auf die Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen waren. Da die hohen Infektionszahlen nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Geimpfte betreffen, kann dieses sich jährlich wiederholende Karussell (hohe Infektionszahlen in den kalten Monaten – verspätete Gegenmaßnahmen – wenig Infekte in den warmen Monaten – exponentielles Wachstum in den kalten Monaten) nur durch konsequentes Einhalten des Maskentragens, Abstandhaltens und durch vollständiges Impfschema (Grundimmunisierung – Booster – gegebenenfalls jährliche Auffrischimpfungen) unterbrochen werden.

Wir sehen dies bei der Grippeimpfung und anderen Impfungen seit Jahrzehnten! Bei unseren Impfungen klären wir die „Impflinge“ selbstverständlich auf und besprechen mögliche Unklarheiten.

Wir freuen uns über jeden Erst-, Zweit- und Drittgeimpften, die dann Geimpften freuen sich sehr über ihre Impfung und sind dankbar dafür. Dass die Pandemiesituation unsere Gesellschaft aufs Äußerste strapaziert, stellt man täglich fest. Hier sind natürlich auch die von politischer Seite seit Monaten stattfindenden Fehlentscheidungen dafür verantwortlich, dass der Großteil der Bevölkerung mit den Begriffen AHA-L bis 2Gplus sowie anderer Regelungen in der Schule, Kita, Arbeitsplatz überfordert ist, da gefühlt täglich eine neue Änderung in Kraft tritt, die sich dazu von Bundesland zu Bundesland unterscheidet.

Man hat allerdings in den vergangenen Monaten gesehen, wie eine Bundestagswahl (unabhängig von deren Ergebnis) dazu führte, die vierte Welle geradezu anzufachen. Die Zweitgeimpften von Januar und Februar hätten ihre Boosterimpfung im Juli/August bereits erhalten sollen. Die Impfzentren waren geöffnet und fast leer. Es gab von politischer Seite keinen ernsthaften Hinweis auf die Boosterimpfung hinzuweisen.

Nein! Das Gesundheitsministerium hatte mit seinem „Hello again“-Werbespot die Bevölkerung geradezu aufgefordert, die allgemeinen Pandemieregeln aufzugeben. Ein konsequentes Boosterimpfen von Juli bis September hätte bei noch geöffneten Impfzentren die vierte Welle gebrochen – oder zumindest abflachen lassen.

Ein Lockdown von vier Wochen ab 8. November wäre beispielsweise heute vorüber. Doch das Wort Lockdown wird von den politischen Entscheidungsträgern gemieden. Ein solches Herunterfahren der Kontakte mit forcierter Impfanstrengung hätte uns zumindest ein relativ beschauliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie (und eventuell auf den Weihnachtsmärkten) bescheren können und die Pandemie deutlich eindämmen können.

Leider ist diese Chance, wie viele andere Chancen, vertan. Doch die Impfungen gehen weiter in Praxen, Kommunen und anderen Einrichtungen.

Wenn wir an einem Strang ziehen, schaffen wir das!