Dr. Michael Eckstein

Seit nahezu einem Jahr wurde in zahllosen Informationen und Aufrufen die Bevölkerung motiviert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Diese Aufrufe kamen vonseiten der Politik, der Ärzteverbände, der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Ärztekammern und der Arztpraxen. Parallel wurde in allen Medien über die Impfstoffe, über die Sicherheit, über die geringen Nebenwirkungen und über die Gefahr des Nicht-Impfens informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parallel berichteten die Intensivmediziner darüber, dass auf den Intensivstationen 80 bis 90 Prozent der Covid-Patienten Ungeimpfte sind und dass dadurch Kliniken und Intensivstationen am Limit sind. Die Versorgung gerade von ungeimpften Patienten auf den Intensivstationen erhöht beim Personal ganz erheblich die psychische Belastung. Und dies bei einer Berufsgruppe, die die Grenzen der Belastbarkeit schon lange erreicht hat.

© Norbert Lenhardt

Da aber alle diese Bemühungen nicht dazu führten, dass die zur Herdenimmunität notwendige Impfquote von 90 Prozent erreicht wird, kann meines Erachtens durch eine Impfpflicht diese Quote doch noch weiter erhöht wird. Bereits die Maßnahmen 3G beziehungsweise 2G haben in den Praxen zu einer Steigerung der Erstimpfungen geführt.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch die Erhöhung des Impfdrucks durch eine Impfpflicht viele Zögernde motiviert werden, sich jetzt impfen zu lassen. Die unverbesserlichen Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Fake-News-Anhänger wird man wohl auch durch eine Impfpflicht nicht erreichen. Hier nimmt dann wohl die Natur ihren Lauf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es ist ja im Gespräch, dass eventuell eine selektive Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden soll: Schwestern/Pfleger, Ärztinnen/Ärzte, MFA, Altenpflege. Sicherlich haben besonders diese Berufsgruppen mit Patienten zu tun, die sehr geschützt werden müssen. Aber dadurch lässt sich die derzeitige Welle nicht brechen. Es ist für die Herdenimmunität erforderlich, dass 90 Prozent der Bevölkerung geimpft werden und dies geht nur mit einer generellen Impfpflicht.

Darüber hinaus ist es schlicht nicht zumutbar, dass wir in den Praxen und die Kollegen und Kolleginnen in den Kliniken einer Impfpflicht unterliegen und es für die Patienten, die die Praxen oder Intensivstationen betreuen müssen, beliebig ist, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus ist die Impfquote in den Praxen und Kliniken bereits sehr hoch. Es gibt nur eine Lösung: Alle müssen geimpft sein!“