Dr. Resch: Der neue Notar in Waghäusel

In der Großen Kreisstadt Waghäusel gibt es seit April einen neuen Notar: Dr. André Pierre Resch berät in seinem modernen Büro im neuen Gesundheitszentrum in Waghäusel nahe der Eremitage bei allen Arten von notariellen Beurkundungen und Beglaubigungen.

Bevor Dr. Resch sein Büro in Waghäusel eröffnete, war er ab 2017 einer der ersten Notarassessoren im Rahmen der Notariatsreform des Landes Baden-Württemberg. Hierbei war er bei Notaren in Heilbronn, Heidelberg und Bretten tätig.

Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Dr. Resch an der Julius-Maximilians-Universität in der unterfränkischen Stadt Würzburg. Anschließend arbeitete er an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter und promovierte mit einer Doktorarbeit zu einem notariellen Thema im Grundstücksrecht zum Dr. iur. Sein Referendariat absolvierte Dr. Resch am Landgericht Darmstadt mit Stationen in Mannheim sowie der namibischen Hauptstadt Windhuk.

Persönlicher Kontakt

Dass der Arbeitsschwerpunkt von Notaren rein beim Vorlesen von Verträgen, der Beglaubigung und dem Abstempeln dieser liegt, entspricht laut dem Juristen keinesfalls der Wirklichkeit. Der Beruf des Notars sei unglaublich vielfältig, wie der Notar schildert: „Wir lesen nicht nur Verträge vor. Zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die Beratung und der persönliche Kontakt mit den Kunden, um für diese einen passenden Vertrag zu entwerfen.“

Dr. Resch war nicht immer Notar, nach dem Referendariat war er einige Jahre bei einer internationalen Großkanzlei in Mannheim als Rechtsanwalt tätig. „Ich habe als Rechtsanwalt vor allem große Unternehmen im Gesellschaftsrecht beraten“, beschreibt Dr. Resch seine Zeit in der Großkanzlei.

Am Beruf des Anwalts habe ihn jedoch gestört, dass er ausschließlich einer Partei verpflichtet ist. Der Notar sei hingegen ein neutraler Berater und Vermittler. „In meiner Arbeit als Notar geht es nicht darum, zum Vorteil einer Seite zu handeln, sondern einen rechtssicheren und ausgewogenen Vertrag zu gestalten“, erklärt der Jurist bezüglich seiner Tätigkeit.

Ausgewogene Verträge

Dies mache sich insbesondere bei Eheverträgen, Scheidungsvereinbarungen und Erbauseinandersetzungen bemerkbar, da hier oftmals erhebliche – auch emotionale – Konflikte bestehen würden, die jedoch in einen ausgewogenen Vertrag münden müssten. Notarielle Belange in Bereichen wie Immobilien, Erbe und Schenkung, Ehe und Familie, Vorsorge oder Gesellschaftsrecht gehören zum weitreichenden Repertoire des Juristen.

Dr. Resch betont, dass der Notar bei vielen wichtigen Lebensentscheidungen involviert sei, wie dem Kauf einer Immobilie, dem Abschluss eines Ehevertrags oder die Regelung des Nachlasses in Form eines Testaments. „Ich freue mich daher besonders auch auf den Kontakt mit den Menschen vor Ort“, so Dr. Resch abschließend zu seiner neuen Tätigkeit.