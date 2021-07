Drei Kerzen erinnern: Halbzeit bis Dreikönig

„Für Hörer korrekt, für Leser ein halbes Jahr zu spät“, diese zunächst rätselhaften Worte hat unser Leser Hagen Heer seiner Fotozusendung dieser drei blühenden Braunwurzgewächse aus dem Hockenheimer Wald mit dem Betreff „Dreikönigskerzen“ auf den Weg gegeben. Nach kurzem Nachdenken geht der Redaktion ein Licht auf: Es handelt sich um drei Königskerzen. Wer das Stichwort im Betreff nicht gelesen, sondern nur gehört hat, nimmt daran keinen Anstoß.

Doch mit dem Feiertag Dreikönig haben die krautigen Pflanzen tatsächlich nichts zu tun. Gleichwohl werden viele der knapp 300 Arten als Heilpflanzen verwendet. So ist zu lesen, dass Hippokrates Verbascum, so der lateinische Name der Königskerze, für Wundbehandlungen empfiehlt. Hildegard von Bingen erwähnt sie als Heilmittel für ein „traurig Herz“. Die Kräutermedizin empfiehlt die in vielen Gegenden von Europa und Asien vorkommende Pflanze als schleimlösendes Mittel als Einzeldroge oder in Kräuterteemischungen bei Erkältungen.

© Hagen Heer

Zu Dreikönig – der Feiertag fällt in genau einem halben Jahr übrigens auf einen Donnerstag – werden sie jedenfalls nicht so herrlich strahlen wie jetzt. Also besser den Anblick genießen. / mm