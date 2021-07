Drittklässler sagen der Vermüllung den Kampf an

Das wichtige Thema Müll und Recycling haben die Drittklässler der Hubäckerschule im Sachunterricht in den vergangenen Wochen behandelt. Dabei beschäftigten sich die Kinder mit der Trennung, der Vermeidung und der Wiederverwendung oder -verwertung von Abfällen. Auch das Hockenheimer Mülltrennungssystem wurde erklärt und erprobt.

„Können wir nicht einfach selbst mal Müll sammeln gehen?“ – diese Frage der Drittklässler sei bereits während einer der ersten Stunden zum Thema gestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Gesagt – getan. Unterstützt von den Grünen Engeln der Lokalen Agenda 21 zogen alle drei dritten Klassen voller Tatendrang los, um die Umgebung rund um die Hubäckerschule ein bisschen sauberer zu machen.

Bewaffnet mit Müllzangen, Gummihandschuhen, Eimern und großen Müllsäcken, die die Grünen Engel zur Verfügung stellten, ging es Richtung altes Fahrerlager, Pumpwerk und in den angrenzenden Wald.

Was hier alles gefunden wurde, ließ die Schülerinnen und Schüler aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was die Leute alles einfach in den Wald und ins Gebüsch geworfen oder am Wegesrand fallen gelassen hatten, konnten sie kaum glauben. Sie fanden einen Kassettenrekorder, einen kaputten Klappstuhl, volle und leere Flaschen, Kabel und Ketten, Pfandflaschen, Verpackungsmaterial, Batterien und vor allem jede Menge Zigarettenkippen. Engagiert und unermüdlich hoben die Kinder jeden noch so kleinen Fetzen Papier und Plastik auf und packten alles in die Säcke.

Am Ende der Aktion waren sie sich einig: „Uns hat schockiert, was die Menschen wegwerfen, auch wenn Mülleimer in der Nähe stehen!“ Sie sind sich sicher, dass sie ab sofort noch mehr darauf achten werden, ihren Müll fachgerecht zu entsorgen, und auf gar keinen Fall einfach in die Natur zu werfen.

Die Hubäckerschule dankte der Initiative Grüne Engel für die Ausstattung und die Begleitung der Aktion. Seit Anfang 2019 kämpfen die Ehrenamtlichen regelmäßig aktiv gegen zugemüllte Straßen und versuchen, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. zg