DRK sucht Ehrenämtler

Im Quartier Auchtergrund des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Mannheim ist viel in Bewegung. Neben dem Neubau der Rettungswache, der Neugestaltung des Ortsvereins und der Inbetriebnahme einer Wohnungslosenunterkunft sowie der Quartiersräumlichkeiten sind die Baumaßnahmen für einen neuen Tafelladen und einen Secondhand-Laden bereits in vollem Gange.

Das DRK verfolgt mit seinem Secondhand-Konzept mehrere Ziele: Neben dem Gedanken der Nachhaltigkeit geht es um den sozialen Aspekt, auch mit wenig Geld hochwertige Kleidung zu erwerben. Die Gewinne aus dem Verkauf fließen in soziale und kostenfreie Angebote in den Quartieren und ermöglichen so Austausch, Unterstützung und Gemeinschaft.

Für den neu entstehenden Secondhand-Laden in Hockenheim sucht das Team des DRK-Quartiers Auchtergrund ehrenamtliche Mitarbeitende, die Lust und Interesse daran haben, in diesem Bereich mitzuarbeiten.

Fragen beantwortet gerne Tanja Reinhard, die Leiterin der Tafel und des Secondhand-Ladens Hockenheim, per E-MailQuartier.Auchtergrund@DRK-Mannheim.de oder Telefon 0621/3 21 86 10. zg