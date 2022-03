Dunkle Ecken einer beschaulichen Stadt

Anfang April wird es in der Stadtbibliothek überaus spannend. Der Krimiautor Wolfgang Burger (kleines Bild) liest am Freitag, 8. April, um 19 Uhr aus seinem neuesten Werk „Am Ende des Zorns“ vor. Die Teilnahme kostet 5 Euro und ist vor der Veranstaltung in der Stadtbibliothek zu zahlen.

Aus dem Inhalt des Krimis: Der sympathische Kripochef aus Heidelberg, Alexander Gerlach, ermittelt wieder in Heidelberg, diesmal auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Denn dort ertappt Gerlach eine junge Taschendiebin, die ihm im Gedränge aber entkommen kann. Dabei versprach das Jahresende etwas beschaulicher zu werden.

© Piper Verlag Eckhard Waasmann

Als die Taschendiebin Marie wenig später auf der Polizeidirektion auftaucht und nicht verraten möchte, wo sie lebt, nimmt Gerlach sie kurzentschlossen mit zu seinen beiden Töchtern nach Hause. Mit viel Witz und Ironie wird das Publikum ins beschauliche Heidelberg versetzt und lernt dessen düsteren Seiten und dunklen Ecken kennen.

Von wegen geregeltes Leben . . .

Das geregelte und geruhsame Leben, das Gerlach sich in Heidelberg erhofft hatte, will ihm jedenfalls auch in seinem 18. Fall nicht gelingen. Der ungewöhnliche Todesfall in Maries Familie und seine beiden Töchter fordern seine ganze Aufmerksamkeit.

Die Teilnehmer an der digitalen Veranstaltung können die Lesung bequem von zu Hause aus erleben. In der Pause steht der Autor gerne für Fragen zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung mit einer gültigen E-Mail-Adresse ist erforderlich. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer vor Beginn der Lesung einen Link, mit dem sie sich in den Stream einwählen können.

Bei Fragen zur digitalen Lesung ist das Team der Stadtbibliothek unter der E-Mail-Adresse stadtbibliothek@hockenheim.de oder den Telefonnummern 06205/21 24 51 oder 21 24 52 erreichbar. zg/Bild: Waasmann