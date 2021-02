Hockenheim. Die Duttweiler Straße im Hockenheimer Industriegebiet Talhaus wird in Höhe Hausnummer 3 (Zufahrt Globus) von Freitag, 19. Februar, bis voraussichtlich Ende des Monats halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Abbauarbeiten an einem Gebäude. Die Straße wird stark befahren. Daher ist es erforderlich, in diesem Bereich kurzfristig eine Einbahnstraße einzurichten. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren