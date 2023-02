E-Auto-Teilen wird geprüft

Die Etablierung eines E-Car-Sharing-Angebots in Hockenheim wird geprüft. Damit entspricht die Stadtverwaltung einem Antrag der Grünen. Für die Fraktion betonte Elke Dörflinger in der Gemeinderatssitzung, dass die Grünen eine schnelle Umsetzung anstreben und sich eine Aufnahme des E-Car-Sharings schon in den Haushalt 2023 gewünscht hatten.

Im Idealfall sollen bei diesem neuen Mobilitätsangebot auch die anderen Horan-Gemeinden miteinbezogen werden, um den Synergieeffekt besser nutzen zu können. Die Stadtwerke Hockenheim stehen dem Antrag der Grünen positiv gegenüber, heißt es in der Sitzungsvorlage. Obwohl der Tagespunkt nur als Information zur Kenntnisnahme deklariert war, äußerte die CDU-Fraktion ihr generelles Wohlwollen. „Es muss allerdings bezahlbar sein“, schränkte Fraktionssprecher Markus Fuchs ein.

Generell positive Grundhaltung

Das E-Car-Sharing, zu Deutsch E-Auto-Teilen, ist eine Alternative zur klassischen Autovermietung. Es besteht die Möglichkeit, ein Fahrzeug auch nur minutenweise zu mieten und dies danach einfach wieder abzustellen. Dabei werden die entstandenen Energiekosten für gewöhnlich nach Zeit- oder Kilometertarif abgerechnet.

Sollte das E-Car-Sharing in Hockenheim kommen, wird es in die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 der Stadtwerke einfließen. Generell signalisierten die anderen Fraktionen in der Sitzung eine positive Haltung zum Thema. hef