E-Bikes testen und satt sparen

Der Dörr E-Bike-Shop ist mit seinen exklusiven „Flyer“-Stores die Top-adresse für „Flyer“-E-Bikes in Deutschland. Seit 2016 gibt es den Dörr E-Bike-Shop im saarländischen Bliesen und die Nachfrage nach E-Bikes ist in den vergangenen Jahren stetig erwachsen. Seit Oktober 2021 ist der Dörr E-Bike-Shop auch im Rhein-Neckar-Gebiet in Hockenheim vertreten. Eine weitere Filiale wird im Sommer in Ilmenau im Herzen des Thüringer Waldes eröffnet.

Als exklusiver „Flyer“-Vertragspartner bieten der Standort Hockenheim und die Firmenzentrale in Bliesen den Kunden fachkundige Beratung und umfassenden Service rund um das „Flyer“-E-Bike. Als Pionier hat sich die „Flyer“ AG mit ihren E-Bikes seit Anfang der 1990er Jahre einen fundierten Erfahrungsschatz aufgebaut. Als reiner E-Bike Spezialist mit eigener Forschung und Entwicklung werden ausschließlich sorgfältig aufeinander abgestimmte und hochwertige Komponenten verbaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Dörr E-Bike-Shops.

222 Euro günstiger einkaufen

Im Gewerbegebiet Talhaus können Interessierte im Pfälzer Ring 48 die Premium-Marke „Flyer“ auf zwei Etagen erleben. Neben Mountainbikes und SUV-Bikes sind im Shop Touren- oder Trekkingräder und kompakte Cityflitzer ausgestellt. Außerdem bietet er eine fundierte Auswahl an passendem Zubehör der Marken Abus, SQLab, Vaude, Tunap und vielen weiteren.

Wer die E-Bike-Marke „Flyer“ gerne (besser) kennenlernen möchte, hat an diesem Wochenende die optimale Gelegenheit: Die erste große Roadshow des Dörr E-Bike-Shops in Hockenheim findet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. März, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Die „Flyer“-Modelle können bei einer kostenlosen Probefahrt getestet werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Highlight: An allen drei Messetagen erwarten die Kunden 222 Euro Rabatt auf alle E-Bikes (UVP), sowie Zusatzgewinne der Marke Tunap am Glücksrad. zg

Info: Weitere Informationen unter www.ebikes-doerr.de