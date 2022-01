Ehepaar Seifert rührt kräftig die Werbetrommel

Rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit startete die neu gestaltete Homepage der Musikschule unter www.musikschule-hockenheim.de. „Sie wird oft frequentiert und bildet seit Jahren eine wichtige Informationsquelle für Interessenten jedes Alters“, schreiben die Verantwortlichen der Einrichtung.

Die Homepage der Musikschule wurde von Annelie Seifert, vielen besser bekannt unter ihrem bisherigen Namen Annelie Bayer, gestaltet. Die ausgebildete Organistin, Keyboardlehrerin und Foto- und Mediendesignerin ist zuständig für das gesamte Werbematerial der Musikschule und betreut seit vielen Jahren die Internetpräsenz dieser Einrichtung. Sie kreiert die Plakate und Flyer für Konzerte und Vorspiele, bearbeitet die zur Veröffentlichung vorgesehenen Bilder und gestaltet das gesamte Informationsmaterial, ohne das eine moderne Musikschule gar nicht denkbar wäre.

„Dieses und den ebenfalls von Annelie Seifert gestalteten, sehr gelungenen Online-Adventskalender 2021 nahm der Bürgermeister der Stadt Hockenheim und erster Vorsitzender der Volkshochschule und Musikschule Hockenheim Thomas Jakob-Lichtenberg zum Anlass, um sich mit herzlichen Dankesworten und einem Geschenk bei Annelie Seifert für ihr großes Engagement zu bedanken.

Sein Dank galt aber auch Seiferts Ehemann Frank, der mit seiner Erfahrung als erfolgreicher Berufsfotograf die Arbeit seiner Frau nicht nur tatkräftig unterstützt, sondern seit vielen Jahren die von ihm erstellten Fotos von Musikschulveranstaltungen kostenlos der Musikschule zur Verfügung stellt.

„Glücklicher Umstand“

„Ein glücklicher Umstand, der insbesondere in dem Musikschulmagazin Tonika seinen Niederschlag findet und zu einem optisch sehr ansprechenden Gesamtbild dieser Zeitschrift beiträgt“, unterstreichen die Verantwortlichen der Musikschule in einer entsprechenden Pressemitteilung. In seiner Würdigung bedankte sich Jakob-Lichtenberg bei Ehepaar Seifert aufs Herzlichste und äußerte die dringende Bitte, weiterhin so aktiv und mit vielen kreativen Ideen die Werbetrommel für die Arbeit der Musikschule Hockenheim in der Öffentlichkeit zu rühren. zg