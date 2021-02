Hockenheim. Ein Mann gab am Freitag gegen 15.30 Uhr im Polizeirevier in Hockenheim einen prall gefüllten Geldbeutel ab. In der Börse befanden sich neben Ausweisdokumenten und Bankkarten auch mehrere Hundert Euro Bargeld, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten konnten den überglücklichen Eigentümer informieren und diesem die Geldbörse aushändigen. Auf einen Finderlohn verzichtete der ehrliche Finder.

