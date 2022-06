Eifriger Seelsorger

Kurz vor seinem diamantenen Priesterjubiläum ist Pfarrer im Ruhestand Rudi Müller am 27. Mai im Alter von 86 Jahren gestorben. Müller (Bild) war von 1989 bis 1996 Pfarrer in St. Georg in Hockenheim. Rudi Müller wurde am 16. April 1936 in Buchen-Hettingen geboren. Schon früh engagierte er sich in seiner Heimatpfarrei St. Peter & Paul als Ministrant und in der kirchlichen Jugendarbeit. Er studierte in Sasbach, Freiburg und Würzburg Theologie und wurde am 11. Juni 1962 in Walldürn durch Erzbischof Dr. Hermann Schäufele zum Priester geweiht.

Als Vikar sammelte er Erfahrungen in Neckarbischofsheim und Ladenburg. Von 1968 bis 1989 leitete er als verantwortlicher Pfarrer die Pfarreien St. Bonifatius, Tauberbischofsheim, und St. Nikolaus, Impfingen. Anschließend übernahm er die Aufgabe als Pfarrer in St. Georg, bevor er 1996 für 15 Jahre das Pfarramt in St. Sebastian, Karlsdorf-Neuthard und St. Bartholomäus in Bruchsal-Büchenau innehatte.

© Familie Rudi Müller

In diesen Jahren wirkte er auch als Dekanatsfamilienseelsorger und Bezirkspräses der Kolpingsfamilie und zeigte ein hohes Engagement mit und für Familien und Jugend auf Wallfahrten, Freizeiten oder Adventsfahrten, heißt es im Nachruf des Dekanats Bruchsal. Er wurde geschätzt für seine freundliche, gutmütige und hilfsbereite Art wie auch als für seine hohe Arbeitsfreude in der Seelsorge. Im Jahr 2008 ging er in den Ruhestand.

Das Requiem in St. Peter und Paul, Buchen-Hettingen, mit anschließender Beisetzung findet an diesem Donnerstag, 2. Juni um 14 Uhr statt. Das Requiem in St. Sebastian, Neuthard, folgt am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr. zg