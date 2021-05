Eigene Tomaten schmecken gleich noch mal so gut

Lust auf frischen Salat oder knackiges Gemüse? Natürlich gibt es verschiedene Wege, seinen täglichen Bedarf an Grünzeug zu decken, doch am meisten Spaß macht es wohl aus eigener Produktion, wenn man obendrein selbst dafür sorgen kann, dass Bioqualität auf den Tisch kommt.

Ob im Garten oder auf dem Balkon – Gemüse, Salat oder auch Kräuter lassen sich überall ziehen. Wichtig ist, den richtigen Setzling zur Hand zu haben. Und hier sei der Floristikbetrieb von Michael Heinzmann in der Heidelberger Straße empfohlen. Denn Heinzmann hat nicht nur Blumen im Angebot, wie der Zusatz Floristik nahelegt, sondern eine riesige Auswahl an Gemüse-, Salatpflanzen oder Kräutern.

Für jeden die passende Sorte

Wer sich in dem Betrieb mit Gemüsepflanzen, Salatsetzlingen oder Kräutern eindecken möchte, der sollte etwas Zeit mitbringen. Denn Michael Heinzmann hat nicht nur eine Tomatenpflanze, er hat, wie er nach kurzem Nachrechnen im Gespräch mit unserer Zeitung mutmaßt, zwischen 20 und 30 verschiedene Sorten im Angebot. Große, kleine, rote oder gelbe Tomaten, Strauch-, Eiertomaten oder Cocktailtomaten – die Aufzählung ist bei Weitem nicht vollständig. Aber sie bietet Gewähr, dass sich für jeden Zweck und Geschmack die passende Pflanze findet.

Doch damit wäre nur die Tomatenfrage geklärt. Beim Gemüse oder den Gurken fällt die Wahl nicht leichter, oder doch, kann Heinzmann doch auch hier aus einer großen Auswahl das Passende empfehlen. Unter anderem bietet er veredeltes Gemüse an, das resistent gegen Krankheitserreger oder auf jeden Fall ertragreicher ist.

Aus regionalem Anbau

Doch egal, für welches Gemüse man sich entscheidet, man findet die passende Pflanze, gerade so wie es Heinzmann verspricht – von A wie Aubergine bis Z wie Zucchini. Und alles was dazwischen liegt, ob Kohl, Paprika oder Rote Rübe. Was immer der Kunde aussucht – auf jeden Fall sind es Pflanzen aus regionalen Gärtnereien, überwiegend von Kurpfalz-Gemüse. Was aber auch auf die große Auswahl an Salatpflanzen zutrifft. Vom Eichblattsalat über den Kopfsalat bis hin zum Feldsalat ist alles dabei, was die Herzen der Liebhaber des frischen Snacks höherschlagen lässt. Und was wäre der Salat ohne Kräuter? Auch hier findet sich das passende Kraut.

Von Lavendel bis Lorbeer, von Rosmarin bis zum Basilikum – Pflanzen über Pflanzen. Allein die Auswahl an verschiedenen Basilikumpflanzen ist schwindelerregend. Dabei gibt es Basilikum mit Minze- oder Zitronenaroma, selbst russischer Pfeffer ist im Angebot. Wohingegen das „Heilige Basilikum“ von Heinzmann nur wegen des außergewöhnlichen Namens geführt wird. Auch ein Grund. Die gleiche in die Tiefe gehende Differenzierung zeigt sich bei den anderen Kräutern, ob Pfefferminze oder Zitronenmelisse. Und da gibt es auch noch den Bereich der Heilkräuter, die gleichfalls in großer Zahl die Regale in dem Betrieb füllen.

Nur am Rande soll hier noch erwähnt werden, dass es bei Heinzmann auch Blumen gibt. Mit anderen Worten: Wer sich in diesen Tagen anschickt, seinen Garten oder seinen Balkon in eine Anbaufläche für Gemüse, Kräuter oder Salate zu verwandeln, der wird in dem Floristikbetrieb fündig. Und die passende Beratung gibt es obendrein, sodass die Pflänzlein sich am gewählten Standort wohlfühlen und gedeihen. Wer es übrigens lieber fruchtig mag – auch Erdbeerpflanzen hat Heinzmann in großer Zahl. aw

