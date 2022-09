Ein Abend mit Jazz bei Nic's Galerie in Hockenheim

Hockenheim. Beim vierten Event in Nic‘s Galerie in der Karlsruher Straße 12, präsentieren „Hugo and Friends“ am Samstag, 3. September, 19 Uhr, Jazz mit Saxofonist Michael Schuhmacher. Schuhmacher studierte Musikpädagogik in Heidelberg und Mainz, sowie Jazz- und Popularmusik in Frankfurt. Neben der pädagogischen Tätigkeit an verschiedenen Einrichtungen und Hochschulen, unter anderem als Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg, spielte und spielt er in vielen Bands unterschiedlichster Stilrichtungen bei nationalen und internationalen Konzerten und Tourneen.

Die Band spielt am Samstag in der Besetzung Leon Fuchs, Drums, Wolfgang Franz, Bass, und Hugo Fuchs, Gitarre. Es wird ein swingender Abend mit Standards aus Latin, Swing und Bebop. Die Musik bietet den perfekten Hintergrund, um entspannt in der Galerie die Bilder zu betrachten.