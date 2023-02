Ein Duo im Ausnahmezustand: „Eros & Ramazotti“ in der Stadthalle Hockenheim

Hockenheim. Träume, Drama, italienische Lebenslust und die beliebtesten Italo-Hits kredenzt die Stadthalle am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr ihrem Publikum: Seit Jahren schmettern Eros Falsoletti und Luigi Ramazotti allabendlich die berühmtesten italienischen Canzonen und Songs im Hotel Paradiso und werden dafür von Bustouristen als Könige des Belcanto gefeiert.

Doch Ramazotti hat genug von gediegener Abendunterhaltung und biederen Schlagern. Er will endlich Karriere machen. Schließlich ist er ein meisterhafter Klaviervirtuose und sein Kollege Eros ein Sänger, neben dem Caruso und Celentano klingen, als wären sie im Stimmbruch, und der schon für Italien beim Eurovision Song Contest angetreten ist, auch wenn er wegen der traumatischen Konsequenzen nicht gerne drüber spricht. Ramazottis genialer Plan führt das Duo durch atemberaubende Turbulenzen in fantastische Höhen und immer wieder in den absoluten Ausnahmezustand. Doch plötzlich nimmt er Gestalt an: der Traum von der ganz großen internationalen Karriere.

„Eros & Ramazotti“ ist eine wahnwitzige musikalische Komödie voller Lust, Sehnsucht und Emotionen. Erzählt mit den großen Hits Italiens – von Adriano Celentano, Paolo Conte, Lucio Dalla, Louis Prima, Mina und vielen mehr. Ein Abend, der das Herz aufgehen lässt. Gespielt, gesungen und getanzt von Tommaso Cacciapuoti und Dietmar Loeffler.

Tommaso Cacciapuoti ist halb Finne, halb Italiener, aber eigentlich aus Berlin. Nach der Schauspielschule verschlug es ihn ans Theater am Kurfürstendamm, ans Staatstheater Schwerin, dann einige Jahre zum Hamburger Fernseh-Urgestein „Großstadtrevier“. In Hamburg spielt er am Altonaer Theater, im Winterhuder Fährhaus, Politbüro und beim Hamburger „Jedermann“. Seit der Produktion „Männerbeschaffungsmaßnahmen“ von Dietmar Loeffler singt er sich mit demselben um Kopf und Kragen.

Loeffler, der Vollschwabe aus Tübingen, hat sein Herz an und in Italien verloren und auch ans Theater. So schrieb und inszenierte er die Italo-Komödie „Pasta e Basta“ für die Hamburger Kammerspiele mit bisher 200 Aufführungen. Loeffler gilt als einer der vielseitigsten Künstler der deutschen Theaterszene. Er ist Pianist, Schauspieler, Autor und Regisseur.

Info: Weitere Infos und Karten gibt es unter www.stadthalle-hockenheim.de und an allen bekannnten Vorverkaufsstellen.