Region. Der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) stellt sich am Montag, 1. Februar, ab 18 Uhr in einem Online-Talk Fragen rund ums Thema innere Sicherheit. „Sicherheit und Rechtsstaat dürfen keine Frage der Kassenlage sein, sondern sind existenzielle Aufgabe eines aktiven und handlungsfähigen Staates“, beschreiben die SPD Hockenheim und der Abgeordnete das Thema des Diskussionsabends.

„Ein handlungsfähiger Staat bekämpft Kriminalität effizient und sorgt dafür, dass bestehende Gesetze schnell vollzogen werden. Er baut für mehr Sicherheit auch die Prävention aus. Ich begrüße es daher, dass sich die SPD Hockenheim mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzt und ich bin gerne bereit, offene Fragen zu unserem Sicherheitskonzept für alle zu klären“, lässt der Wahlkreisabgeordnete wissen.

„Die Bürger sollen sich in Baden-Württemberg sicher fühlen. Dazu braucht es zum Beispiel eine langfristige Personalentwicklung bei Polizei und Strafverfolgungsbehörden, Unterstützungsprogramme für Kommunen und Programme zur Demokratieförderung und Extremismus-Prävention“, sagt der Abgeordnete.

Interessierte sind zur Online-Veranstaltung eingeladen. Außerdem gibt es vorab die Möglichkeit Fragen zu stellen, die während der Veranstaltung diskutiert werden. Die Zugangsdaten für die Veranstaltung am Montag, 1. Februar, um 18 Uhr sind per E-Mail an termine@daniel-born.de oder auf der Internetseite unter www.daniel-born.de erhältlich. Anmeldungen nimmt das Team Born im Hockenheimer Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten auch telefonisch gerne entgegen unter Telefon 06205/3 83 24. zg