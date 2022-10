Ein Holzboden, wie ihn Frauen sich wünschen

Hockenheim. Über Jahrzehnte hat ein Hausgerätehersteller werbewirksam behauptet, er wisse, was Frauen wünschen. Ob das stimmte, ist schwer zu beweisen. Wenn das Holz-Zentrum Schwab in Sachen Bodenbelag dergleichen behauptet, steckt dahinter ein Verbrauchermonitor, für den mehrere Hunderttausend Endkonsumenten befragt wurden. Das Ergebnis können Kunden regelmäßig in der 2. Industriestraße 3 erfahren. Oder aber bei einer besonderen Aktion am kommenden Freitag und Samstag.

Dann ist der Showtruck des renommierten Herstellers ter Hürne erneut zu Gast im Talhaus, um über ein Produkt zu informieren, das die Wunscheigenschaften zigtausender befragter Verbraucher berücksichtigt: der „Hywood“ Echtholz-Hybridboden.

Ulrich Schwab kann aus jahrzehntelanger Erfahrung bestätigen, was der Verbrauchermonitor herausgefunden hat: Wenn es um die Ausstattung des Heims geht, haben Frauen das Sagen. Und die treiben bei der Entscheidung über den richtigen Bodenbelag verschiedene Gedanken um: Wie schmutzbeständig, wasserempfindlich, kratz- und stoßfest muss der Boden sein, um lange Freude zu bereiten? High Heels sollen ihm ebenso wenig ausmachen wie Hundekrallen, das verschüttete Glas Wein oder der von der Terrasse hereingetragene Schmutz aus dem Garten.

Diese Erwägungen, die im Showtruck von ter Hürne stellvertretend von Eva, 38 Jahre, zwei Kinder und Hund, berufstätig, geäußert werden, führen nach Erkenntnissen der Branche dazu, dass von den jährlich in Europa bei Endkunden verlegten 400 Millionen Quadratmetern Bodenbelägen nur zehn Millionen Quadratmeter Holzböden sind – und das, obwohl eigentlich die Hälfte der Kunden einen solchen wünscht, bevor sie den Fachhandel besucht, wie Werksberater Carsten Kutscheidt erläutert.

Parkett gelte bei Kunden als authentisch, exklusiv, natürlich, warm, ökologisch und nachhaltig. Wenn Eva aber dann aber Empfindlichkeit und Pflegeintensität denke, könne sie sich nicht vorstellen, dass sich Parkett mit ihren Anforderungen verträgt. Und da komme „Hywood“ ins Spiel: „Wir leisten mit einem Holzboden dieses Nutzenversprechen und nehmen Eva ihre Sorgen und Ängste – und das Ganze zu einem bezahlbaren Preis“, beschreibt Carsten Kutscheidt die Philosophie hinter dem Produkt.

„Das Beste aus zwei Welten“

Der Hybdridboden „Hywood“ verbinde „das Beste aus zwei Welten“, lässt ter Hürne in einem Spot Eva verkündigen: Er sei durch und durch aus Holz, komme aber auch aus der Welt des Designbodens, denn er bringe dessen robuste Funktion mit. Er biete Vierfachschutz gegen Wasser, Druckstellen, Kratzer und Schmutz. Dank der innovativen Wood-Powder-Technologie sei die Oberfläche dreimal stärker als ein vergleichbarer Belag. Holzpulver, Edelharze und die Designschicht werden unter hohem Druck und Hitze zu einer Einheit verschmolzen, das natürliche Holzdesign bleibe erhalten.

Ulrich Schwab und Mitarbeiter Roman Böcking kennen die Technologie schon länger, doch erst die Umsetzung der Firma ter Hürne, die auch Parkett und Designböden herstellt, hat sie überzeugt. Der Showtruck, sonst Handwerkern und Geschäftskunden vorbehalten, steht am Freitag, 4. November, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 5. November, von 10 bis 13 Uhr Endverbrauchern offen. Dazu bietet das Holz-Zentrum Schwab Sonderangebote. mm