Ein Leben mit Lärm im Ohr

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Dienstag, 16. November, um 19 Uhr in der Zehntscheune einen Gesundheits-vortrag zum Thema „Tinnitus – Lärm im Ohr“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Referent ist Dr. Martin Lindenberger, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Er berichtet, welche Möglichkeiten die moderne Medizin gegen die lästigen Ohrgeräusche bereithält und wie Patienten lernen können, mit ihnen umzugehen. Im Anschluss an den Vortrag hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an Lindenberger zu stellen.

Anmeldung erforderlich

Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung über die VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 06205/92 26 49 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de unbedingt erforderlich. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.vhs-hockenheim.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2