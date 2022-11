Ein neuer Blick auf Israel

Einen geistlich und biblisch fundierten Einblick in die aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten verspricht der Vortrag von Doron Schneider (Bild), der an diesem Samstag, 26. November, um 18 Uhr zu Gast in der Evangelischen Gemeinschaft Hockenheim, Luisenstraße 13, ist.

Während die Politik nach politischen Lösungen sucht, stellt Schneider dem einen Blick aus Gottes Sicht aus der Bibel gegenüber, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Gemeinschaft. Der verheiratete Vater von vier Kindern wurde in Düsseldorf geboren und lebt seit seinem elften Lebensjahr in Israel. Dort leistete er auch – wie seine Kinder heute – seinen dreijährigen Wehrdienst in einer Spezialeinheit der israelischen Marine ab. In zwei Kriegen wurde er verwundet und überlebte – wie er in einem seiner Bücher berichtet – nur durch göttliches Eingreifen.

Doron Schneider © Doron Schneider

Als Fotojournalist bei Israels größter Tageszeitung „Yediot Aharonot“ und Mitbegründer der Nachrichtenagentur „Israel heute“ sammelte er seine umfangreichen journalistischen Erfahrungen. Mit ihnen diente er 16 Jahre lang als internationaler Sprecher in der Position des Direktors für Öffentlichkeitsarbeit bei der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ).

Doron Schneider versteht sich vorrangig als Dolmetscher zweier Kulturen und möchte Menschen eine neue Sicht auf Israel vermitteln. Seine unverkrampfte, stellenweise mitreißende Art, den Zuhörern das mit so vielen Vorurteilen und Fehlinterpretationen behaftete Thema „Israel und die aktuelle Lage im Nahen Osten“ nahezubringen, vermittelt geistliche Impulse, die ermutigen und den Glauben stärken sollen.

Sein Thema in Hockenheim heißt „Die Rolle der Araber bei der Erlösung der Juden“. Dazu schreibt Schneider: „Das jüdische Volk leidet, weil es in seiner Blindheit Jesus als Messias nicht erkennt und die Araber leiden unter dem Schmerz einer Ablehnungswunde. Nur weil Israel von Gott auserwählt wurde, heißt das nicht, dass er die Araber nicht liebt. Wie wird Gott diese beiden Völker, diese Familie wieder vereinen?“ Eine Anmeldung ist nicht nötig. zg