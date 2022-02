Ein Rückblick auf die Hockenheimer Gespräche

Man redet auch heute noch des Öfteren über sie – sie sind also durchaus im Gespräch geblieben, die Hockenheimer Gespräche. Die interessante Gesprächsreihe zog sich über drei Jahrzehnte durch das kulturell-gesellschaftliche Leben Hockenheims und der gesamten Verwaltungsgemeinschaft. Initiatoren und Organisatoren waren dabei die Volkshochschule und die Sparkasse. Aber hinter den Hockenheimer Gesprächen standen zwei Persönlichkeiten, die diese attraktive Veranstaltungsreihe zu einer Erfolgsgeschichte machten: Klaus Heidrich, der im vergangenen Jahr verstorbene ehemalige Sparkassenchef, sowie Josef Diller, ehedem Leiter der Volkshochschule Hockenheim.

4 Bilder Später wurde er Bundespräsident: Dr. Joachim Gauck im Oktober 2006. © Norbert Lenhardt

Der Grundgedanke war, wie sich Josef Diller im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert, dass Volkshochschule und Sparkasse sich einig waren, eine Art „Studium Generale“ für die gesamte Bevölkerung anzubieten, jeweils mit einigen Veranstaltungen im Winterhalbjahr. Die Bandbreite des Themenangebots sollte sehr groß sein, um es mit Goethes „Faust“ auszudrücken: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“. Vor 35 Jahren ging es los und die Mischung aus Wissenschaft, verschiedenen Sportbereichen sowie Themen mitten aus dem Alltag kam bestens an.

Hockenheimer Gespräche Zur Premiere am 6. Oktober 1987 sprach Dr. Dieter Poley, Direktor des Heidelberger Tiergartens, über seine Fotosafari durch die afrikanischen Nationalparks. Den Reigen prominenter Sportler eröffnete im November 1987 Ski-As Georg Thoma. Es folgten Kunstturner Eberhard Gienger (1988), FCK-Trainer Kalli Feldkamp (1991), Radsport-Bundestrainer Peter Weibel (1992), Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog (1996), Rennrodel-Star Georg Hackl (2001) und Läufer Dieter Baumann (2004). Bekannte Gäste waren die Abenteurer Rüdiger Nehberg (1988 und 2000) und Arved Fuchs (1995), Journalisten wie Gabriele Krone-Schmalz (1990), Heiko Engelkes (1997) und Heribert Prantl (1999). mm

Erfolg braucht Aktualität

Klaus Heidrich und Josef Diller waren sich einig: Attraktiv bleiben wir nur, wenn wir zeitnah auf aktuelle Themen eingehen. Mit Erfahrung, viel Geschick und mitunter auch charmanter Raffinesse gelang es ihnen immer wieder, bekannte Persönlichkeiten der Zeit nach Hockenheim zu bringen.

Die Liste der Referentinnen und Referenten in den drei Jahrzehnten war nicht nur lang, sondern auch erstklassig besetzt – sowohl was die Themen als auch die Persönlichkeiten anbetraf. Der Journalist Gerhard Konzelmann etwa sprach über die Probleme im Nahen Osten, es ging um Themen der Gesundheit, um das „Leben in einer alternden Gesellschaft“, um Australien als der rätselhafte Kontinent. Der bekannte Meteorologe Sven Plöger ging der Frage nach „Spielt unser Wetter verrückt?“ und Dr. Franz Alt nahm das „Unternehmen Zukunft“ unter seine journalistische Lupe.

Lange bevor er das Amt des Bundespräsidenten übernahm, war Joachim Gauck bei den Hockenheimer Gesprächen zu Gast und erläuterte detailliert Einzelheiten des Mauerfalls, der als „Gedächtnis-Papst“ bekannte Oliver Geisselhart ging detailliert auf das Thema „Gehirn muss richtig genutzt werden“ ein. Viel Anklang fand im Jahre 2010 der Informationsabend „Pilgern vor der Haustür – Jakobswege in Deutschland“. Unmöglich, an dieser Stelle auf alle Details und Abende einzugehen, aber man kann sich gut vorstellen, dass der Stuttgarter Alt-OB Manfred Rommel und der frühere Kinostar Marianne Koch ebenso zu den Publikumslieblingen gehörten wie der „Survival“-Akteur und Aktivist für Menschenrechte Rüdiger Nehberg sowie der deutsche Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter. „Kurzum, wer zu jener Zeit im Gespräch war, war auch bei den Hockenheimer Gesprächen“, wie sich Josef Diller augenzwinkernd erinnert. Der erste Gast war übrigens der Wintersportler und Olympiasieger Georg Thoma.

Sportler hoch im Kurs

Überhaupt maß man dem Sport einen hohen Stellenwert bei. Es sei immer wieder gelungen, freundschaftliche Kontakte zu den Referentinnen und Referenten aufzubauen, erinnert sich Diller und erzählt, wie die Organisatoren Kontakt zum mehrfachen Olympiasieger und Rennrodler Schorsch Hackl aufnahmen. „Jo mei, ich kann doch kein Vortrag halten“, soll dieser in etwa gesagt haben, worauf Klaus Heidrich ihn überzeugte, dass man ein gemeinsames informatives Gespräch führen werde, das letztendlich die Zuhörer ebenso begeisterte wie Hackl selbst.

Heidrich und Diller waren dabei sowohl freundliche Gastgeber als auch kompetente Gesprächspartner. Dass zum Abschluss des Abends die Besucherinnen und Besucher selbst Fragen stellen konnten, machte den persönlich-intimen Charakter deutlich. Man kam gemeinsam ins Gespräch. Die Bezeichnung Hockenheimer Gespräche traf also bis Ende 2015 ins Schwarze.

