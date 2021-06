Ein Teil der Sonne wird verdeckt

Waghäusel. Wenn am Donnerstag, 10. Juni, eine ringförmige Sonnenfinsternis stattfindet, die von Mitteleuropa aus nur partiell zu sehen sein wird, dann bietet die Sternwarte Waghäusel eine spezielle Hilfe an. „In unserer Region wird gegen gegen 12.30 Uhr nur etwa zehn Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt sein. Der erste Kontakt findet gegen 11.30 Uhr statt. Von da aus schiebt sich der Mond immer weiter vor die Sonne. Die maximale Verfinsterung wird gegen 12.30 Uhr erreicht. Danach gibt der Mond wieder mehr und mehr von der Sonne frei“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Sternwarte werden Sonnenfinsternisbrillen zur freiäugigen Beobachtung bereitgehalten. Der Blick in die Sonne mit ungeeigneten Filtern oder mit Ferngläsern kann die Augen irreparabel schädigen. zg