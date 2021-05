Ein Wasserspielplatz fehlt

Zahlreich und verschieden waren die Anliegen der Fraktionen zum Schluss der Gemeinderatssitzung. Mehrere Stadträte hatten davon berichtet, dass auf dem Friedhof bei fast allen Gießkannen die Brauseaufsätze geklaut worden waren. Oberbürgermeister Marcus Zeitler teilte mit, dass 150 neue Aufsätze bestellt worden seien. Er hoffe, dass die nun auch auf den Gießkannen bleiben.

Ingrid von Trümbach-Zofka (SPD) kann sich eine privat organisierte Impfaktion wie in Speyer mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft (wir berichteten), auch gut für die Rennstadt vorstellen. So eine Aktion könne man doch auf dem Hockenheimring durchführen – ganz ohne Verkehrschaos. Das Motodrom sei geradezu prädestiniert, um Massen an Autos zu bewältigen.

Gabi Horn (FWV) ging auf das HÖP-Gelände als Treffpunkt für Familien mit Kindern ein. In der Nähe der Zehntscheune habe es mal einen Wasserspielplatz gegeben. Vielleicht könne man so einen Bereich wieder einrichten. OB Zeitler nahm die Überlegung auf. Marina Nottbohm (SPD) meinte, dass man auf jeden Fall zeitnah über einen Wasserspielplatz für Kinder sprechen sollte.

Bärbel Hesping (CDU) regte an, auf dem Friedhof ein Pflanzenregal zu installieren. Da könnten Pflanzen, die nicht mehr benötigt werden, zum Verschenken angeboten werden – „eine Art Pflanzenbörse, wo sich jeder bedienen kann.“ Eine geplante Friedhofsbegehung sei nicht vergessen, meinte Zeitler. Das Thema könne dann vor Ort zur Sprache kommen.

Helmut Kief (FDP) ist die heruntergekommene Wartehalle am Bahnhof ein Dorn im Auge. Ob man den Bereich nicht wieder herrichten könne. Vor allem im Winter könnten Bahnnutzer dann statt auf dem zugigen Bahnsteig in der Halle warten. Christian Engel vom Fachbereich Bauen und Wohnen teilte mit, dass sich die Bahn eine Nutzung überlege: „Die haben ein Interesse daran, eine Lösung zu finden. Dann kommen sie auf uns zu.“

Willi Keller (SPD) wollte wissen, wann das Aquadrom wieder öffnet. Zeitler antwortete, dass man mitten in der Vorbereitung für den Neustart sei. Mitte Juni eröffne das Freibad, sobald die Corona-Vorgaben es zulassen, auch das Hallenbad und die Sauna: „Es gibt noch einiges zu erledigen, aber der Countdown läuft.“ vw

