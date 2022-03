Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hockenheim. Bei einem Einbruch haben unbekannte Täter Bargeld sowie Schmuck im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 18.25 Uhr, in das Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Zahn-Straße ein. Vermutlich gelangen sie gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/28600, zu melden.