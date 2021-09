Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Hockenheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bisher unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Goldhändlers in der Parkstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter das Fenster zum Verkaufsraum auf und entwendeten mehrere Gramm Feingold und Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat unter Beteiligung der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600 in Verbindung zu setzen.