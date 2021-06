Einbruch in Waschanlage - Zeugen gesucht

Hockenheim. Bei einem Einbruch in eine Waschanlage ist aus mehreren Geldboxen- und Automaten Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften der oder die Täter sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in die zu einer Firma in der Ketscher Straße gehörenden Waschanalge. Der angerichtete Schaden an Stahltüren sowie an den Geldboxen und Automaten beträgt nach einer ersten Schätzung mehrere tausend Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600.

