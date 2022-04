Einbrüche in Hofladen und Tankstelle

Hockenheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Hofladen und eine Tankstelle eingebrochen. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, brachen Unbekannte in einen Hofladen in der Bundesstraße ein. Sie öffneten laut Angaben der Polizei gewaltsam die elektrische Schiebetür des Ladens und drangen zunächst in den Verkaufsraum ein. Im Aufenthaltsraum stießen sie schließlich auf eine Geldkassette, brachen sie auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Daneben ließen sie aus einem Kühlregal mehrere Becher Joghurt mitgehen, bevor sie vom Tatort flüchteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, gegen drei Uhr wurde die Polizei Hockenheim wegen einer Alarmauslösung in der HEM-Tankstelle in der Heinrich-von-Kleist-Straße verständigt. Hier war zuvor eingebrochen worden. Durch die Kameraüberwachung der Tankstelle konnte ermittelt werden, dass gegen 3 Uhr vier junge Männer die Tankstelle aufsuchten. Zwei der Männer hebelten die Eingangstür auf, während eine dritte Person mit einem Beil den Alamrsignalgeber von der Wand schlug. Der

Vierte im Bunde stand am Eingang Schmiere. Die zwei Personen, die den Verkaufsraum eingedrungen waren, versuchten nun zunächst den Tresor gewaltsam zu öffnen. Als dies jedoch scheiterte, entnahmen die Eindringlinge eine Stange Zigaretten aus einem Schrank, verließen die Räumlichkeiten und flüchteten in Richtung Ringstraße.

Drei der vier Männer sollen dunkle Kleidung getragen haben, eine Person war hell gekleidet.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den jeweiligen Taten gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2